Tuncelili çocuklardan deprem için duyarlılık çağrısı
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Tuncelili çocuklardan deprem için duyarlılık çağrısı

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Tunceli'de çocuklar video çekerek yardım çağrısı yaptı.

30.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:44
Tuncelili çocuklardan deprem için duyarlılık çağrısı

'da yaşanan sonrasında 'de çocuklar çekerek yardım çağrısı yaptı.


AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından çocuklar tarafından çekilen videolarla ile deprem konusunda dayanışma ve duyarlılık çağrısında bulundu. Videoda Kızılay'ın çalışmasına da destek isteyen çocuklar, "Deprem yazıp 2868'e gönderelim" çağrısında bulundu.


Öte yandan AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nın da mahalle başkanları öncülüğünde depremzedelerle dayanışma amacıyla mahallelerde çalışma başlatıldığı belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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