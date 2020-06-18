TUNCELİ Ziraat mühendisliği öğrencisinden topraksız sebze üretimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TUNCELİ Ziraat mühendisliği öğrencisinden topraksız sebze üretimi

Ziraat mühendisliği öğrencisinden topraksız sebze üretimiTUNCELİ'nin Pertek ilçesi Çakırbahçe köyünde, ziraat mühendisliği fakültesi öğrencisi Tuncay Anlaş, (21) kurduğu serada, topraksız sebze üretimine başladı.

18.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:13

Ziraat mühendisliği öğrencisinden topraksız sebze üretimi

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Çakırbahçe köyünde, ziraat mühendisliği fakültesi öğrencisi Tuncay Anlaş, (21) kurduğu serada, topraksız sebze üretimine başladı. Anlaş, okulların tatil olmasını fırsata çevirip 1 ayda tamamladığı serada, destek verilmesi halinde topraksız tarım konusunda, bölgede öncü olmak istiyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Tuncay Anlaş, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen arayı fırsat bilip, yaşadığı Tunceli'nin Pertek ilçesine Çakırbahçe köyüne döndü. Boş zamanlarında topraksız tarım çalışmaları yapan Anlaş, kardeşiyle birlikte kurduğu serada, sebze üretimine başladı. Toprak kullanmadan boru içerisindeki suyla salatalık, çilek ve domates yetiştiren Anlaş, topraksız tarım konusunda öncü olmak istiyor.

'TATİLİ FIRSAT OLARAK GÖRDÜM'

Anlaş, "Köye döner dönmez ilk işim serayla uğraşmak oldu. Bu serayı bir aylık sürede tamamladım. Bölgemizde olmayan topraksız tarım üretimine öncülük yaparak, örnek olmak istedim. 16 metrekareyle işe başladık. Şu anda 180 kök civarında bir ekim alanımız var. Destek verilmesi halinde artırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl teşvik için başvuracağız. Sera alanını daha da büyütmek için proje hazırlayacağız? dedi.

'ÜRÜN DAHA ERKEN ÇIKIYOR'

Topraksız tarımın hem daha faydalı olduğunu hem de ürünün daha erken çıktığını belirten Anlaş, şunları kaydetti:

"Birim alana daha fazla bitki ekebiliyor, birim alandan daha fazla verim alabiliyoruz. Bunun yanı sıra yabancı otlarla mücadelemiz olmuyor. Tarım ilaçlarını daha az kullanıyoruz. Ürünlerin üzerinde tarımsal kalıntı olmuyor. Çünkü bütün zararlı bakteriler topraktan geliyor. Bunu suyun içine aldığımız zaman bir hastalık oluşmuyor. Tarım ilacı kullanmıyoruz, böylece ürün daha da sağlıklı oluyor. Toprakta bitki için gerekli olan 16 element var. Biz bunu suyun içine katıyoruz. Aynı şekilde suyun oksijen değerlerini de artırarak, topraksız şekilde tarım yapabiliyoruz. Şu anda seramızda çilek, domates ve salatalık ektik. Çileği aldıktan sonra onları söküp yerine salatalık ektik. Bu üretim şekliyle sebzede ürün alma süresi hem daha kısa sürede oluyor hem de tarım ilacı kullanılmadığı için ürünleri daha sağlıklı oluyor. Sistemde elektrikli motor kullanıyoruz. Aynı suyu devirdaim yapıyoruz. Böylece su israfı da olmuyor. Suyun içinde topraktaki elementler belli oranda var. Suyla köklere veriliyor. Kökler sürekli suyun içinde kalıyor. Devirdaim yaptığı için de suyun içindeki oksijen seviyesi düşmüyor ve bu şekilde köklerde çürüme de meydana gelmiyor.?

'4 MEVSİM ÜRETİM YAPILABİLİYOR'

Topraksız tarımda 4 mevsim üretim yapılabileceğini ve gençlerin tarım üretimine daha fazla katılması için teşvik edilmeleri gerektiğini dile getiren Anlaş, "Ülkedeki genç çiftçi oranı maalesef çok düşük. Devlet destek verirse biz bu bölgede daha fazla üretim yapabiliriz. Gençleri bu işe katabiliriz. Burada bu sistemle kalkınmaya yardımcı olabiliriz. Genç nüfusumuz çok fazla ancak fazla bir iş yapmıyor" dedi.

TUNCELİ Ziraat mühendisliği öğrencisinden topraksız sebze üretimi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: TUNCELİ Ziraat mühendisliği öğrencisinden topraksız sebze üretimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 16:13:29. #1.15#
title