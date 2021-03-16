Tunceli, 'yüksek riskli' iller arasına girdi; Vali Özkan'dan uyarı geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunceli, 'yüksek riskli' iller arasına girdi; Vali Özkan'dan uyarı geldi

16.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:11
Tunceli, 'yüksek riskli' iller arasına girdi; Vali Özkan'dan uyarı geldi

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, vaka artışı nedeniyle kentin 'orta riskli' illerden 'yüksek riskli' iller kategorisine girmesinin ardından uyarıda bulunarak, dikkat edilmemesi halinde 'çok yüksek riskli' illere geçileceğini belirtti.

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, vaka artışı nedeniyle kentin 'orta riskli' illerden 'yüksek riskli' iller kategorisine girmesinin ardından uyarıda bulunarak, dikkat edilmemesi halinde 'çok yüksek riskli' illere geçileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Tunceli, 100 binde 26,37 olan vaka oranının artış gösterip, 53,93'e çıkması sonucu 'yüksek riskli' iller arasına girdi. Vaka sayındaki artışın ardından Vali Mehmet Ali Özkan, valiliğin sosyal medya hesabından uyarı mesajı paylaştı. Dikkat edilmezse kırmızı kategoriye geçileceği uyarısında bulunan Vali Özkan, "Değerli hemşehrilerimiz, maalesef Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu haritada orta risk grubundan yüksek risk grubuna girdiğimiz görülmektedir. Vaka sayılarındaki artışımızın devam etmesi durumunda çok yüksek risk grubuna girmemiz kaçınılmazdır. Hep birlikte vaka sayılarındaki artışın önüne geçmezsek kısıtlama günlerine geri dönmemiz, iş yerlerimizin kapanması, çocuklarımızın okullarından ayrı kalması kaçınılmazdır. Kıymetli hemşehrilerimiz, Covid-19 illetini ancak birlikte yenebiliriz. Lütfen il dışı seyahatlerimizi erteleyelim. Yurt dışından ya da il dışından geldiyseniz kendimizi evde bir süre izole edelim. Buluşmaları güzel günlere erteleyelim. Aşı sıramız geldiğinde aşımızı olalım" dedi.


Tunceli, 'yüksek riskli' iller arasına girdi; Vali Özkan'dan uyarı geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli, 'yüksek riskli' iller arasına girdi; Vali Özkan'dan uyarı geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:12:01. #1.16#
title