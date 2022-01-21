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(TUNCELİ)Yollar kapalı olunca KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

(TUNCELİ)Yollar kapalı olunca KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldıTUNCELİ Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Alanyazı köyünde ikamet eden 75 yaşındaki KOAH hastası Zülfiye Polat, yollar kapalı olunca kar motoruyla evinden alınarak 112 ekiplerine teslim edildi.

MAZGİRT, TUNCELİ (İHA) - (TUNCELİ)Yollar kapalı olunca KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

TUNCELİ Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Alanyazı köyünde ikamet eden 75 yaşındaki KOAH hastası Zülfiye Polat, yollar kapalı olunca kar motoruyla evinden alınarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Mazgirt ilçesine bağlı Alanyazı köyünde Zülfiyet Polat isimli 75 yaşındaki yaşlı kadının nefes darlığı, öksürük ve genel vücut ağrılarının olması nedeniyle yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri ve AFAD Ağaçardı köyüne kadar gidebildi. Buradan kar motoru ile köye ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kar motoruyla 112 ekiplerine teslim etti.

Hastanede tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(TUNCELİ)Yollar kapalı olunca KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

(TUNCELİ)Yollar kapalı olunca KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

(TUNCELİ)Yollar kapalı olunca KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

Tunceli, Mazgirt, 112, kar, 3. Sayfa, Haber

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