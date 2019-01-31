Tunceli'yle İlgili 98 Bin Haber Yayınladı

Güvenlik güçlerinin başarılı terör operasyonları ile huzur şehri haline gelen Tunceli, son 1,5 yılda hem yerel hemde ulusal basında 98 bin 933 defa yer aldı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in göreve başlamasıyla birlikte kentte bir çok yatırım gerçekleşti. 2 bin 500 kişilik istihdam alanının oluşturulduğu şehirde, yapılan sosyal belediyecilik ve ulusal organizasyonlarla da su sporları merkezi haline de geldi. Vali Tuncay Sonel'in başarılı çalışmaları ve kentte yapılan çalışmaların yer aldığı binlerce haber ise yerel ve yaygın medyada bir çok defa yer aldı.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Tahsin Babat ve ekibinin de Vali Sonel'in koordinesinde etkin olarak görev yaptığı şehirde, yerel ve ulusal yazılı basında 31 bin 171, televizyonlarda bin 552, internet medyasında 66 bin 210 olmak üzere toplamda tüm medya da 98 bin 933 haber yer aldığı bildirildi.

Valilik üzerinden 165 duyurunun yapıldığı şehirde, ayrıca vatandaşların istek, şikayet, talep, öneri, ihbar, bilgi edinme yoluyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 150, Şahsen, bilgi edinmeden gelen toplam başvuru sayısının ise 2 bin 569' olduğu açıklandı.

Başvurularla ilgili açıklamada," Gelen başvurular incelenip müdürlüğümüz tarafından ilgili yerlere sevki ve takibi yapılarak vatandaşlarımızın sorunlarıyla özverili bir şekilde ilgilenilmekte diğer kurumlarla koordineli çalışılmaktadır. İlimiz merkez ve İlçelerde bulunan gazeteler ile ilgili İLANBİS uygulaması aktif bir şekilde kullanılmakta, ilan vermekte tarafsız bir şekilde dağıtım yapılmakta ve gazetelerin denetimi sağlanmaktadır. Valiliğimiz Hükümet konağında yer alan ilan panosu gelen duyuru ve ilanlarla beraber günlük olarak yenilenip vatandaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Yapılan çalışmalarda kurum yazışmaları, internet ortamında gelen mailler günlük olarak takip edilmektedir. Basın Müdürlüğü olarak çalışmalarımızda özverili bir şekilde verilen görevleri sorumluluk bilinci içerisinde yerine getirmekte ve vatandaşlarımızın hizmetine en iyi şekilde sunmaktayız. Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Sonel'e müdürlüğümüze verdiği değer ve önemden dolayı teşekkür ederiz"denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA