Tunceli'ye tayini çıkan 85 öğretmen için tanıtım gezisi düzenlendi Tunceli'ye tayini çıkan 85 öğretmene, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen gezi programı ile kent merkezi ve Munzur Vadisi Milli Parkı tanıtıldı.

Tunceli'ye tayini çıkan 85 öğretmene, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen gezi programı ile kent merkezi ve Munzur Vadisi Milli Parkı tanıtıldı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kente ilk ataması gerçekleştirilen öğretmenlere, kent merkezi, Cumhuriyet ve Seyit Rıza Meydanı, Munzur Vadisi Milli Parkı, Anafatma ziyaretgahı, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi, Filamingo yolu ile öğretmenlerin isteği üzerine Cemevi ziyareti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, sosyal mesafe kuralının titizlikle uygulandığı gezide maske ve dezenfektan kullanımına dikkat edildiği kaydedildi. Kaynak: AA