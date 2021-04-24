Tunceli'ye gönderilen soğan ve patateslerin vatandaşlar tarafından alınmadığı iddiası
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Tunceli'ye gönderilen soğan ve patateslerin vatandaşlar tarafından alınmadığı iddiası

Tunceli'ye gönderilen soğan ve patateslerin vatandaşlar tarafından alınmadığı iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda Toprak Mahsulleri Ofisince tedarik edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Tunceli'ye gönderilen ürünlerin, vatandaşlar tarafından alınmadığı ve geri gönderildiği iddia edilmişti. Valilikten tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, bahsi geçen ürünlerin yaklaşık 6 bin haneye teslim edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tunceli'ye gönderilen ürünlerle ilgili bazı yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ÜRÜNLERİN GERİ GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya hesaplarında, Bakanlıkça dünya genelinde yaşanan salgın sürecinde üreticiye ve vatandaşa destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisince tedarik edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kente gönderilen ürünlerin, geri gönderildiği şeklinde haberlerin yayımlandığı belirtildi.

''6 BİN HANEYE DAĞITILDI''

İddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, ürünlerin bir hafta gibi kısa bir sürede vatandaşı da rencide etmeyecek şekilde Tunceli genelinde belirlenen yaklaşık 6 bin hanenin tamamına teslim edildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Tunceli'ye gönderilen soğan ve patateslerin vatandaşlar tarafından alınmadığı iddiası
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Toprak Mahsulleri Ofisince tedarik edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Tunceli'ye gönderilen ürünlerin, vatandaşlar tarafından alınmadığı ve geri gönderildiği iddia edilmişti.

Valilik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bahsi geçen ürünlerin yaklaşık 6 bin haneye teslim edildiğini açıkladı

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