"Tunceli'ye gelen turist sayısı 3 kat arttı"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, son bir yılda kente gelen turist sayısının geçmiş senelere göre 3 kat arttığını belirtti.

Vali Sonel, yaptığı yazılı açıklamada, Tunceli'de göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlardan büyük destekler alarak kentte çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen kentin cazibe merkezi haline geldiğini belirten Sonel, "Son bir yılda Tunceli'ye gelen turist sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı. Su sporları alanında önemli potansiyele sahip Tunceli, Munzur Çayı'na büyük gezi tekneleri, sürat motorları, su jeti ve gondolların getirilmesiyle, yapılan su sporları ve doğa sporları merkezleriyle vatandaşlara tatil keyfi sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kentte ilk kez düzenlenen ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlere değinen Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli, ilk kez 2018'de Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası gibi başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yine 2018'de Munzur Çayı'nın 36 kilometrelik bölümü Dünya Rafting Federasyonu tarafından 'Uluslararası Rafting Parkuru' ilan edildi. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanlığı ile Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde çayda 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, teknik heyet ve görevlilerin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendik. Başarıyla tamamlanan bu önemli organizasyonun ardından Tunceli, su sporları alanındaki potansiyelini tüm dünyaya kanıtlamış oldu."

"Otellerde yer kalmadı"

Sonel, kentte istihdama yönelik birçok çalışmanın da yapıldığını bildirdi.

Şehrin kısa sürede hak ettiği huzur ve güven ortamına kavuştuğunu belirten Sonel, terör örgütü mensuplarının özellikle sözde yönetici kadrosundaki isimlerin etkisiz hale getirilmesiyle vatandaşın üzerindeki baskının da kalktığını ve insanların rahat nefes aldığını vurguladı.

Sonel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Huzur gelince doğal güzellikleriyle anılan şehrimize gelenler de çoğaldı. Tunceli artık huzur, turizm, spor ve tatil şehri olarak anılmaya başladı. Otellerimizde yer yok. Kamu misafirhaneleri ve yükseköğrenim yurtlarını gelen misafirlerimiz için açıyoruz. Munzur Çayı kıyısında yeni doğa otelleri yaptık. Ayrıca yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen parklar, bahçeler, yürüyüş ve bisiklet yolları, iskele, 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi, 9 kilometre boyunca lale motifli aydınlatmaları, çay keyfi sokağı, açık yüzme havuzları, deniz kumundan yaptığımız plaj, şehir meydanı yer altı çarşısı hatta modern hayvan barınağına kadar birçok hizmet yöremize kazandırıldı. Gece geç vakitlere kadar vatandaşlarımız rahat ve güvenli şekilde bu güzelliklerin keyfini çıkarıyor. Muhteşem doğası ve değişen çehresiyle Tunceli artık turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yörelerimizden biri oldu."

Vali Sonel, yatırımlara destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanlara, yöre halkı adına teşekkür etti.

Kaynak: AA