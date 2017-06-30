Tunceli'ye atanan yeni vali, resmi karşılama töreni istemedi



İSTANBUL Kadıköy Kaymakamlığı'ndan Tunceli Valiliği'ne atanan Tuncay Sonel, bugün geldiği kentte kendisi için resmi karşılama töreni yapılmamasını istedi.



Valiler kararnamesiyle Tunceli Valisi Osman Kaymak'ın, Samsun Valiliği'ne atanmasıyla yerine gelen Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, kentte gelerek ilk valilik görevine başladı. Kamu kurum ve kuruluşunda görevlililerin çalışmalarını aksatmamaları için resmi karşılama töreni düzenlenmesini istemeyen Vali Sonel, valilik binası girişinde sadece Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile vali yardımcıları tarafından karşılandı. Buradaki karşılamanın ardından makamına geçen Vali Sonel, Tunceli için önemli çalışmalar yapacağını belirterek, ilk valilik görev yerinin Tunceli olduğunu anlattı.



Kendisinden önceki Vali Osman Kaymak'a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Sonel, "Tunceli'de ilk görevimiz. Yüce rabbim mahcup etmesin inşallah. Biz fikriyle, ekip çalışmasıyla Tunceli'mize daha güzel işler yapmaya geldik. Aramızda komutanlarımız ve emniyet müdürümüz de var. Allah güvenlik güçlerimizin de yar ve yardımcısı olsun. Tabi biz ekip çalışmasıyla Tunceli ailesi diyeceğiz artık. Tunceli ailesinin bir ferdi olduk bugün itibariyle. Hep birlikte bu güzel memleketimizin bu güzel coğrafyasında güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum canı gönülden. Önceliğimiz her yerde olduğu gibi şehit ailelerimiz, gazilerimiz, yetim ve öksüzlerimiz, engelli olan vatandaşlarımız, gariplerimiz devletimizin şefkatini ve sıcaklığını onlar hep beraber göstermeye çalışacağız. Biz fikriyle bu güzel coğrafyada, bu güzel Tunceli'mizde hep birlikte güzel işler nasip eder yüce rabbim inşallah. Milletimizin birlik ve beraberliği çok önemli. Bir olalım diyoruz, diri olalım diyoruz. İnşallah gelecek Türkiye'sinde gelecek gençlerimize, kuşaklara daha güzel bir ortam bırakmayı hep beraber uğraşacağız o şekilde güçlü bir ülke olmak için de bunun için güç birliğiyle, el birliğiyle çalışacağız" dedi.