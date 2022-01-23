Tunceli ve Kars'ta yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler
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Tunceli ve Kars'ta yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Tunceli ve Kars'ta yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

ERZİNCAN (AA) - Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli- Erzincan kara yolunun tır geçişine kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Erzincan il sınırındaki Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, tır geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadesi yer aldı.

Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Tipinin etkisini artırdığı Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Söz konusu yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Tunceli, Kars, kar, Güncel, Haber

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