Tunceli ve Kars'ta valilerden Babalar Günü'nde şehit babalarına ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunceli ve Kars'ta valilerden Babalar Günü'nde şehit babalarına ziyaret

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Kars Valisi Türker Öksüz Babalar Günü'nde şehit babalarını unutmadı.

Tunceli ve Kars'ta valilerden Babalar Günü'nde şehit babalarına ziyaret
21.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:39

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Kars Valisi Türker Öksüz Babalar Günü'nde şehit babalarını unutmadı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Tunceli Valisi olarak atanan ve 19 Haziran'da göreve başlayan Özkan, kurum ve vatandaşları ziyarete ediyor.

Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret eden Vali Özkan, şehit babası Mücahit Coşkun ve Hüseyin Yıldız ile evlerinde bir araya gelerek günlerini kutladı ve bir süre sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile kent merkezinde polis özel harekat kontrol noktalarına giden Vali Özkan, burada görev yapan polis memurlarının Babalar Günü'nü kutladı.

Ardından bazı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Özkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Kars

Kars Valisi Türker Öksüz de Babalar Günü dolayısıyla Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Abdulbaki Kuruçak'ın ailesini ziyaret etti.

Öksüz, 1987 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Er Abdulbaki Kuruçak'ın babası Efo Kuruçak'ın Babalar Gününü kutladı.

Kuruçak ve ailesiyle sohbet eden Öksüz'e İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı Haber
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi Haber
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Seda Sayan Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli
Spor Deniz Türüç Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Tunceli ve Kars'ta valilerden Babalar Günü'nde şehit babalarına ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 23:42:28. #1.15#
title