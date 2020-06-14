Tunceli ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi
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Tunceli ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

Tunceli merkezi ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maska takma zorunluluğu getirildi.

Tunceli ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi
14.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:41

Tunceli merkezi ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maska takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldı.

Bu geceden itibaren 30 Haziran'a kadar geçerli yeni karlara göre, il merkezi ve 7 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske kullanmaları zorunlu olacak.

Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi çalışanlarının izolasyonunun etkin şekilde sağlanabilmesi için 14 günlük vardiyalar halinde çalışmaları, çalışma süreleri boyunca yurt, misafirhane gibi bir alanda izolasyon kurallarına uygun şekilde kalmaları sağlanacak.

İl genelindeki bankaların bekleme alanlarına, en fazla işlem yapılan banko sayısı kadar müşteri alınmasına ve bankadaki numaratörlerin tek bir kişi tarafından kullanılması uygulamasına devam edilecek.

Düzgün Baba, Kureyş Baba, Ovacık Gözeleri gibi inanç merkezleri, maske, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uymak koşuluyla ziyaret edilebilecek.

Şehirler arası otobüs ve minibüslerle kente gelen giden tüm yolcuların, şoförlerin, yardımcı personellerin ve otogar çalışanlarının sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılacak. Araçların içinin ve bagaj kısmının her seferden önce dezenfekte edilmesine, araç içerisinde maske takmanın zorunlu olmasına, seyahat esnasında çay, kahve, kek gibi ikramların yapılmamasına bunun yerine sık sık kolonya ikram edilmesine, otogar işletmecisi tarafından günlük olarak otogar içinin dezenfekte edilmesine devam edilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uymayanlara, her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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