Tunceli Valisi Tuncay Sonel söz verdi öğretmenler Barcelona'yı gezdi

15.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:02

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verdiği söz üzerine, kura ile belirlenen 24 öğretmen Barcelona'yı gezdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sonel'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programda, kura ile belirlenen 24 öğretmeni Barcelona'ya geziye gönderme sözü verdiği anımsatıldı.

Gecede belirlenen 24 öğretmenin rehber eşliğinde 5 gün Barcelona'nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek hoşça vakit geçirdikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barcelona'dan Andora'ya geçen öğretmenlerimiz, mutlu şekilde yurda döndüler. Barcelona'ya gitme şansına sahip öğretmenler, hayatları boyunca unutmayacakları güzel anıların yaşandığı bir gezi tertip ettikleri için Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Seda Şimşek ise "Eşimle ilk defa yurt dışına çıktık. Bizim için iyi bir deneyim ve çok güzel bir tatil oldu. Valimize, biz öğretmenlere bu imkanları sağladığı için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Geziye katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük de söz konusu gezinin unutulmaz olduğunu belirterek, Barcelona'yı tanıma fırsatı sunduğu için Vali Sonel'e teşekkür etti.

Açıklamada, Vali Sonel'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 2017'de 24 öğretmeni Paris'e, 2018'de de 24 öğretmeni Prag'a geziye gönderdiği aktarıldı.

Kaynak: AA