Tunceli Valisi Sonel, güvenlik güçleri ve sürücülerle bayramlaştı

10.08.2019 19:45

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Kurban Bayramı öncesi kontrol noktalarında görev yapan jandarma, polis ekipleri ve kara yolundan geçen vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Sonel, beraberinde Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan şen ile kenti Elazığ, Erzincan ve ilçelere bağlayan Ovacık, Pülümür ve Mazgirt kara yolu güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti.

Burada görev yapan jandarma ve polis mensupları ve yoldan geçen vatandaşlarla bayramlaşan Vali Sonel ve beraberindekiler, görevli personele kolaylık diledi.

Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol güvenlik kontrol noktalarında görev yapan personelin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığını söyledi.

Jandarma ve polis memurlarına aileleri ve sevdikleriyle iyi bir bayram geçirmelerini dileyen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli'mizde son iki yıldır güvenlik birimlerinin başarılı operasyonları ve önleyici çalışmalarıyla her geçen gün daha huzurlu ve yaşanılası bir kent dönüşüyor. Huzur ve güven arttıkça hem vatandaşlarımız rahat ediliyor hem de kentimiz merak edilen bir şehir haline geliyor. Bu gelişmeler her geçen gün gelen ziyaretçi sayısını artıyor. Bu başarıda önemli payı olan güvenlik birimlerimizle bayramlaşmak bizler için önemliydi. Allah hepsinin yardımcısı olsun. "

Ziyareti esnasında kara yolundan geçen vatandaşlarla da bayramlaştığını belirten Vali Sonel, "Kentimizdeki huzur ortamı tatillerini geçirmek için gelen vatandaşların da yüzlerine yansıdığını görüyoruz. Bizde bayramlaşırken gülen yüzleri görmekten son derece mutlu olduk." dedi.

Kaynak: AA