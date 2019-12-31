Tunceli Valisi Sonel'den yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:08

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, sevinçleri ve üzüntüleriyle 2019 yılını geride bırakarak, umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Geride bırakılacak yılın, yapılanları ve yapılmayanları değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Sonel, şunları kaydetti:

"2019, ilimiz adına güzel gelişmelerin yaşandığı, önemli yatırımların tamamlandığı bir yıl oldu. 2020 yılında da huzur ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla el ele vererek Tunceli'nin hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşması için çalışmalarımız artarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum. Tuncelili hemşehrimin, aziz milletimizin yeni yılını en işten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: AA