Tunceli Valisi Özkan, yola inen koruma altındaki yaban keçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde düzenlenecek etkinliğe katılmak için makam aracıyla seyir halinde olan Vali Mehmet Ali Özkan, yola inen koruma altındaki yaban keçilerini görünce hatıra fotoğrafı çektirdi.

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde düzenlenecek etkinliğe katılmak için makam aracıyla seyir halinde olan Vali Mehmet Ali Özkan , yola inen koruma altındaki yaban keçilerini görünce hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen yaban keçileri, Tunceli-Hozat karayoluna sürü halinde indi. Hozat'ta Derviş Cemal Ocağı'nın düzenlediği aşure etkinliğine katılmak üzere makam aracıyla seyir halinde olan Vali Mehmet Ali Özkan, araçtan inerek yaban keçilerinin yanına yaklaştı. Hatıra fotoğrafı çektiren Vali Özkan, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

'BU MEMLEKET ONLARLA GÜZEL'Yaban keçilerinin kendisinden kaçmadığını belirten Vali Mehmet Ali Özkan, "Hozat ilçemizde bulunan Derviş Cemal Ocağımızın aşure davetine gidiyorduk. Yolumuzun üzerinde Tunceli'mizin güzelliği olan yaban keçilerimizle karşılaştık. Ben de araçtan inerek yanlarına gittim kaçmadılar. Tunceli onlarla güzel" dedi.

- Tunceli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım