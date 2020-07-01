Tunceli Valisi Özkan, muhtarlarla tanışıp sorunlarını dinledi Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Özkan, Devlet Su İşleri (DSİ) Tunceli 93. Şube Müdürlüğü bahçesinde, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelip tanıştığı ve ihtiyaç ile taleplerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada muhtarlara hitaben yaptığı konuşmaya yer verilen Özkan, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızca dile getirilen talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmek için hep birlikte çalışacağız. Muhtarlarımız köylerimizin yöneticileri, mahallelerimizin de temsilcileridir, vatandaş ile bizim aramızda köprüdür. Bu manada muhtarlarımızla yakın bir çalışma ve işbirliği içerisinde olacağız."

Kaynak: AA