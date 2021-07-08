Tunceli Valisi Özkan, incelemelerde bulundu

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, su sporları merkezini ve rafting parkur alanında incelemelerde bulundu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, su sporları merkezini ve rafting parkur alanında incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Ali Özkan, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezini ve Rafting Parkur Alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Alanı gezen Vali Özkan yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ayrıca Vali Özkan, İl Emniyet ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi içerisinde kurulan, uyuşturucu madde kullanımını önleme ve bilgilendirme standını ziyaret etti. Burada stant ve çalışmalar hakkında bilgi alan Özkan, çocuklarla uzun süre sohbet etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı