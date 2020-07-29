Tunceli Valisi Özkan'dan Kurban Bayramında Kovid-19'a karşı uyarılar
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Tunceli Valisi Özkan'dan Kurban Bayramında Kovid-19'a karşı uyarılar

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşan Kurban Bayramında vatandaşların el öpme ve sarılma gibi ritüellerin yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Tunceli Valisi Özkan'dan Kurban Bayramında Kovid-19'a karşı uyarılar
29.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:33

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşan Kurban Bayramında vatandaşların el öpme ve sarılma gibi ritüellerin yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Vali Özkan, valilik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Kovid-19 salgını nedeniyle el öpme, sarılma gibi bayramlaşma ritüellerinin yapılmaması kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle Tuncelili hemşehrilerimin bayramını kutluyor, sağlık ve esenlik dolu bayram geçirmenizi temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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