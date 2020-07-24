Tunceli Valisi Özkan, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı kutladı
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Tunceli Valisi Özkan, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı kutladı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tunceli Valisi Özkan,
24.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:26

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, tarafsız ve özgür bir basının varlığının, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

24 Temmuz 1908'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl 24 Temmuz'da kutladığını anımsatan Özkan, şunları kaydetti:

"Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Ulusal basınımızın yanı sıra özellikle yöremizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel gazete, radyo ve ulusal basın temsilcileri halkın bilgi edinme hakkını elde edebilmesi için gece gündüz demeden, günün her saatinde mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveri ile çalışmaktalar. Değerli basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum."

Kaynak: AA

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