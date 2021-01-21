Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan kayakçılara malzeme desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan kayakçılara malzeme desteği

21.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:06
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan kayakçılara malzeme desteği

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Ovacık ilçesinde kayakla ilgilenen sporculara malzeme yardımında bulundu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Ovacık ilçesinde kayakla ilgilenen sporculara malzeme yardımında bulundu.

Valilik binasında genç sporcularla bir araya gelen Vali Özkan, burada yaptığı konuşmada, her zaman sporcuların yanında olacaklarını söyledi.

Sporcuları yetiştiren antrenör ve anne ile babalara teşekkür eden Özkan, "Sporcularımızın ileriki zamanlarda ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Özkan, 16 sporcuya antrenmanlarda ve yarışmalarda kullanabilecekleri kayak malzemelerini hediye etti. Malzeme alan sporcular ve antrenörler, verilen malzeme desteği için Vali Özkan'a teşekkür etti.

Kayak malzemesi dağıtımında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Yaşar Güler Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Ozan Doğulu Gülben Ergen Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan kayakçılara malzeme desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:12:22. #1.15#
title