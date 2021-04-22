Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan evlerde kalabalık iftar yapılmaması uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan evlerde kalabalık iftar yapılmaması uyarısı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan evlerde kalabalık iftar yapılmaması uyarısı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara vatandaşların uymasını isteyerek, "Filyasyon ekiplerimizce yapılan tespitlerde, ilimizde ramazan münasebetiyle evlerde kalabalık iftar yemekleri düzenlendiği, misafirliklerin tüm...

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara vatandaşların uymasını isteyerek, "Filyasyon ekiplerimizce yapılan tespitlerde, ilimizde ramazan münasebetiyle evlerde kalabalık iftar yemekleri düzenlendiği, misafirliklerin tüm uyarılara rağmen devam ettiği görülmektedir" ifadesini kullandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından görüşlerine yer verilen Vali Özkan, salgınla mücadelede tedbirli davranmanın önemine dikkati çekti.

Kentte son haftalarda Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığına işaret eden Özkan, "Filyasyon ekiplerimizce yapılan tespitlerde, ilimizde ramazan münasebetiyle evlerde kalabalık iftar yemekleri düzenlendiği, misafirliklerin tüm uyarılara rağmen devam ettiği görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini belirterek, "Hepimizin sağlığı için herkesin evlerine kapandığı şu günlerde lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım. Toplu iftarlara ve evlerde buluşmalara son verelim. Kısıtlama tedbirlerine eksiksiz uyalım. Aşının koruyuculuğunun hepimiz artık farkındayız, sıramız geldiğinde gecikmeden aşımızı olalım." uyarısında bulundu.

Vatandaşlara 2 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Ayrıca kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara 2 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Valilik öncülüğünde emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin kentin Atatürk, Moğultay ve Cumhuriyet mahallelerini gezerek vatandaşa ve esnafa dağıttığı Türk bayrakları ev ve iş yerlerinin camlarına asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
Tam bir şifa deposu, "doğunun muzu" ışkın tezgahlarda yerini aldı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Merve Dizdar Toprak Sergen
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan evlerde kalabalık iftar yapılmaması uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:56:17. #1.15#

title