Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan basın mensuplarını ziyaret etti

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Özkan, Moğultay Mahallesi'ndeki Tunceli Gazeteciler Cemiyeti ofisini ziyaret ederek, kentteki yerel ve ulusal basın çalışanlarının gününü kutladı.

Gazeteciliğin kamuoyuna karşı önemli sorumlulukları olan bir meslek olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Toplumsal sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak, vatandaş ve devlet arasında köprü kurmak gibi önemli misyonları da yüklenen gazetecilerimiz, demokrasinin ve sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi ve gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Basın mensupları, doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir."

Özkan, çeşitli hediyeler verdiği gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren