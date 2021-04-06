Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Özkan, yayımladığı mesajda, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla hizmet vermeye başladığını hatırlattı.

Anadolu Ajansının güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik ilkeleriyle halkı bilgilendirdiğini belirten Özkan, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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