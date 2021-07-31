Son dakika haberi: Tunceli Valiliğinden helikopterden açılan ateşle orman yangını çıktığı iddialarına yalanlama Açıklaması

Son dakika habere göre Tunceli Valiliği, sosyal medyada yer alan Hozat ilçesi Gedikler mevkisinde helikopterden açılan ateş sonrası orman yangını çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, sosyal medyada yer alan Hozat ilçesi Gedikler mevkisinde helikopterden açılan ateş sonrası orman yangını çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte helikopterlerin trafik ve yangın kontrollerini sağlamak, acil hasta nakillerini gerçekleştirmek ve intikal faaliyeti yapmak için uçuşlar yaptığı hatırlatıldı.

Kent genelinde yakın zamana kadar hiçbir alana yönelik ateşli helikopter taarruzu gerçekleştirilmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen alanda sıkışan hain PKK terör örgütleri mensuplarınca dün akşam saatlerinde bölgede bulunan sivil bir araca yönelik taciz ateşi açılmış, alan yakınında bulunan ve bu hainleri bulundukları alana sıkıştıran birliklerimizce sivil araca ateş açan hainlere anında karşılık verilmiştir. Olayda sivil araç isabet almıştır. Çok şükür ne sivil araç şoförü vatandaşımızda ne de birliklerimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Olay sonrası terör örgütü mensupları kendi kıt akıllarınca birliklerimizin alana intikallerini engellemek ve kaçabilmek amacıyla bulundukları yerde yangın çıkarmışlar, örtü yangını başlatmışlardır."

Açıklamada, yangın çıkan alanın orman olmadığı, ot ve küçük meşe dokularıyla kaplı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak adı her ne olursa olsun vatan toprağı bizler için kıymetli ve kutsaldır. Bunun içindir ki kahraman vatan evlatlarımız şehadet yolunda korkusuzca yürümektedirler. Bu anlayışla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz alandadırlar. Hain terör örgütlerine karşı kararlılıkla devam eden operasyonlarımızı sosyal medya yalanları üzerinden durdurmaya çalışanlara itibar edilmemesini, hem canlarımızı hem de ormanlarımızı yakan, bölgemiz civarında bir elin parmaklarından dahi az kalmış hain PKK terör örgütü kırıntılarının, soysuzlarının kökü kazınıncaya kadar operasyonlarımızın kesintisiz devam edeceği hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren