Tunceli Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, son günlerde Vali Mehmet Ali Özkan ve özel kaleminin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin, telefondan iş insanlarını ve vatandaşları arayarak kendilerini Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve özel kalemi olarak tanıttıkları belirtildi.

Bu kişilerin para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını 112 Acil hattına bildirmeleri; dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.