Tunceli Valiliğinden telefon dolandırıcılığı uyarısı
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Tunceli Valiliğinden telefon dolandırıcılığı uyarısı

Tunceli Valiliği, kentte ve yurt dışında bazı şirket ve kuruluşları telefonla arayarak kendilerini Tunceli Valisi ya da Valilik personeli gibi tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı uyardı.

Tunceli Valiliğinden telefon dolandırıcılığı uyarısı
14.08.2020 22:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:29

Tunceli Valiliği, kentte ve yurt dışında bazı şirket ve kuruluşları telefonla arayarak kendilerini Tunceli Valisi ya da Valilik personeli gibi tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yurt dışındaki bazı şirket, kuruluş ve kişileri telefonla arayarak kendilerini Tunceli Valisi ya da Tunceli Valiliğinden görevli memur olarak tanıtan kişilerin vatandaşlardan para talep ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu tür aramalara kesinlikle itibar etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların bu gibi durumlarda Emniyet Müdürlüğünün 155 veya Jandarma Komutanlığının 156 numaralı telefon numaralarını arayarak ihbarda bulunmaları, telefon dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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