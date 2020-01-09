Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama
Haberler » 3. Sayfa » Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama - Haberler

Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu ardama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.

09.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:32
Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama

, Öğrencisi Gülistan Doku'yu ardama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 gündür alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencimiz Gülistan Doku'yu arama çalışmalarımız; JÖAK, jandarmamız, emniyetimiz, AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın uzman ekipleriyle devam etmektedir. Kayıp kızımızın Diyarbakır'dan gelen ailesi ve akrabaları da Valiliğimizce öğretmenevimizde misafir edilmektedir" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler