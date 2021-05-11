Tunceli Valiliğinden etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama
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Tunceli Valiliğinden etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama

Tunceli Valiliğinden etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli Valiliği, geçtiğimiz Cuma günü Ovacık'ta düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik bazı yayın organlarında yer alan iddialara detaylarıyla açıklık getirdi.

Tunceli Valiliği, geçtiğimiz Cuma günü Ovacık'ta düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik bazı yayın organlarında yer alan iddialara detaylarıyla açıklık getirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım sosyal medya hesaplarında Tunceli ilimiz Ovacık ilçemiz kırsalında 7 Mayıs 2021 tarihinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'Hava bombardımanı ile 1 sivil şahsın öldürüldüğü' şeklinde asılsız çarpıtma haberler yer almaktadır. Belirtilen tarihte güvenlik güçlerimizce Ovacık ilçemizin kırsalında faaliyet gösteren PKK terör örgütü mensuplarının eylem yapmak amacıyla yer değiştireceklerinin değerlendirilmesi üzerine; terör örgütü üyelerinin tahmini olarak gidebilecekleri güzergahlarda tedbir alınmış, adli makamların bilgisi dahilinde şüpheli araçlar ve şahıslar kontrol edilmeye başlanmıştır. Oluşturulan kontrol alanlarının birine yaklaşan bir aracın içerisinden güvenlik görevlilerimize ateş açılmış, güvenlik görevlilerimizce ateşe karşılık verilmesi üzerine araç yoldan ayrılarak yol kenarında bulunan dere yatağına doğru yönelmiş ve orada durmuştur. Bu sırada aracın içerisinde bulunan ve yakalanacaklarını anlayan teröristlerden bir ya da birkaçı beraberlerindeki patlayıcıları infilak ettirmişlerdir. Olay sonrası alınan güvenlik tedbirleri neticesinde aracın içerisinden çıkarılan cesetler kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Yaşanan olay sonrası araç içerisinden 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait mermi, 4 adet telsiz, çok miktarda hasar görmüş dolar ve Euro cinsinde yabancı para, örgütsel doküman ve görevlilerimize açılan ateş sonrası teröristlerin silahlarından dökülen boş kovanlar ele geçirilmiştir. Olay yukarıda anlatıldığı üzere gerçekleşmiş olup, hiçbir surette araca havadan yahut karadan bombalı müdahale edilmemiştir. Konuya ilişkin görüntü kayıtları olayın en başından beri mevcut olup asılsız ve kamuoyunu yanıltmakta amaçlı haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız." - TUNCELİ

Tunceli Valiliğinden etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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