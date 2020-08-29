Tunceli Valiliğinden etkinliklere Covid-19 kısıtlaması
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Tunceli Valiliğinden etkinliklere Covid-19 kısıtlaması

Tunceli Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle bazı eylem ve etkinliklerin 30 Ağustos tarihinden başlamak üzere 15 gün süreyle kısıtlandığını açıkladı.

Tunceli Valiliğinden etkinliklere Covid-19 kısıtlaması
29.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:53

Tunceli Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle bazı eylem ve etkinliklerin 30 Ağustos tarihinden başlamak üzere 15 gün süreyle kısıtlandığını açıkladı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten korona virüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına neden olacaktır.2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5441 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanmak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere il sınırlarımız içerisinde ( il merkezi ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, il ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans vb tüm etkinlikler 30 Ağustos 2020 günü saat 00.01 ile 13 Eylül 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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