Tunceli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı Tunceli Valiliğinden, son günlerde kendilerini vali ve memur olarak tanıtarak yardım talep eden dolandırıcılara vatandaşların itibar etmemesini istedi.

Tunceli Valiliğinden, son günlerde kendilerini vali ve memur olarak tanıtarak yardım talep eden dolandırıcılara vatandaşların itibar etmemesini istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı kişilerin son günlerde Vali Mehmet Ali Özkan ya da valilikte görevli memurların adını kullanarak vatandaşlardan yardım adı altında para toplandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların bu konudaki çağrı ve telefonlara itibar etmeyip anında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunması istendi.

Kaynak: AA