Tunceli Valiliği, vali ve kurumun ismini kullanarak para isteyenlere karşı uyardı Tunceli Valiliği, vali ve kurumda memur olarak görev yapanların ismini kullanarak para isteyen kişilerin tespit edildiğini, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği, vali ve kurumda memur olarak görev yapanların ismini kullanarak para isteyen kişilerin tespit edildiğini, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada," İlimizde bulunan bazı şirket, kuruluş ve kişileri telefonla arayarak kendilerini Tunceli Valisi ya da Tunceli Valiliğinde görevli memur olarak tanıtan kişilerin, vatandaşlarımızdan para talep ettiği tespit edilmiştir.Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemeleri, bu gibi durumlarda Emniyet Müdürlüğü'nün (155) veya Jandarma Komutanlığı'nın (156) numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır"denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA