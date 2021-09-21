Tunceli Valiliği öğrencilerin barınma sorunu için ek tedbirler aldı - Haberler
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Tunceli Valiliği öğrencilerin barınma sorunu için ek tedbirler aldı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli Valiliği öğrencilerin barınma sorunu için ek tedbirler aldı

Tunceli Valiliğinden Munzur Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin barınma sorununa çözüm bulmak amacıyla ilave tedbirler alındığını bildirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinden Munzur Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin barınma sorununa çözüm bulmak amacıyla ilave tedbirler alındığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, valiliğin talimatıyla, Munzur Üniversitesine kayıt yaptıran ve talepte bulunan tüm öğrencilerin, yerleştirme sonuçları beklenmeksizin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına misafir statüsüyle kabul edildiği, ayrıca tüm yurtlarda misafir öğrenci kabul edebilmek üzere ilave tedbirlerin hayata geçirildiği aktarıldı.

Yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında başvurusu olup, herhangi bir KYK yurduna yerleşemeyen öğrencilerin sorunlarına çözüm bulabilmek adına valilikçe Milli Eğitim Bakanlığına ait TOBB Yusuf Cengiz Kız Ortaöğretim Yurdu'nun geçici olarak kız öğrencilere tahsis edildiği anlatılan açıklamada, üniversite öğrencilerinin kaldığı bu yurdun bir kısmının boş olduğu belirtildi.

Açıklamada, KYK yurtlarında misafirliği biten kız öğrencilerin geçici olarak bu yurtta misafir edileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki bir sivil toplum kuruluşuna ait atıl vaziyetteki yurt binası, kız öğrencilerimizin yurt ihtiyacını gidermek üzere valiliğimizin koordinasyonunda tamamen yerel imkanlarla faaliyete geçirilmiş olup yurtlarda misafirliği biten kız öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Bu surette yaklaşık 150 kız öğrencimize de barınma imkanı sağlanmış olacaktır. Bu konuda destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve malzeme konusunda ilgili vakfa destek olan hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İl genelinde vatandaşlarımıza ait olmakla, boş vaziyetteki dairelerin öğrencilerimizce kiralanabilmesi için valiliğimizce ev sahipleri ile irtibat kurulmuş, boş olan konutlarını çok düşük bedelle kiraya verecek konut sahiplerinin telefonları yurt idarelerine ve üniversite yönetimine bildirilmiştir."

Açıklamada, öğrencilere temsili ücrete konutlarını kiraya vereceklerini bildiren Tuncelililere ve organizasyonu yürüten AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür edildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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