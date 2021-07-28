Tunceli Valiliği, kentte Bingöl'deki deprem dolayısıyla bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı
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Tunceli Valiliği, kentte Bingöl'deki deprem dolayısıyla bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı

Tunceli Valiliği, kentte Bingöl'deki deprem dolayısıyla bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tunceli'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tunceli'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.27'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlimiz genelinde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesine yer verildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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