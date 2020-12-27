Tunceli Valiliği: "Depremde şu ana kadar bir olumsuzluk bulunmamaktadır"
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Tunceli Valiliği: "Depremde şu ana kadar bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

27.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:11
Tunceli Valiliği:

Tunceli Valiliği, Elazığ'da meydana gelen ve Tunceli'de de hissedilen depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Tunceli Valiliği, Elazığ'da meydana gelen ve Tunceli'de de hissedilen depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ merkezli meydana gelen, ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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