Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi - Haberler
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Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi

DEMİRÖREN Haber Ajansı'nın, Tunceli'deki öğrencilerin yüksek ev kiraları ve sınırlı yurt kontenjanı sıkıntısı yaşadığı haberinden sonra Tunceli Valiliği harekete geçerek, ilk etapta 660 öğrenciyi dönüştürülen yurt ve misafirhanelere yerleştirdi.

TUNCELİ (DHA) - DEMİRÖREN Haber Ajansı'nın, Tunceli'deki öğrencilerin yüksek ev kiraları ve sınırlı yurt kontenjanı sıkıntısı yaşadığı haberinden sonra Tunceli Valiliği harekete geçerek, ilk etapta 660 öğrenciyi dönüştürülen yurt ve misafirhanelere yerleştirdi. Ayrıca öğrencilerin konakladıklayacakları mekan ile üniversite arasında ulaşım sorunun çozümü için de çalışma yapıldığı belirtildi.

DHA'nın gündeme getirdiği 'Türkiye'nin birçok kentinden Tunceli'ye gelerek Munzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler, sınırlı KYK yurtları ve yüksek kiralar nedeniyle barınma sıkıntısı yaşıyor' haberinden sonra harekete geçen Tunceli Valiliği, Pertek ilçesinde Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait misafirhaneyi, il merkezindeki özel bir binayı, bir STK'ya ait başka binayı da yurtta çevirerek 660 öğrenciye barınacak yer ayarladı. Ayrıca açıkta kalan öğrenciler için il genelindeki kamu kurum ve kuruluşundaki misafirhaneler öğrencilere tahsis edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği, ildeki misafirhaneleri öğrencilere tahsis etmesi ile birlikte kısa sürede 1000'e yakın öğrencinin barınma sorununun ortadan kaldırıldığını ve yerleşme sıkıntısı çeken diğer öğrencilerin sorunlarının da çözümü içinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında başvurusu olup, herhangi bir KYK yurduna yerleşemeyen öğrencilerimizin sorunlarına çözüm bulabilmek adına Valiliğimizce; Milli Eğitim Bakanlığımıza ait ilimizde bulunan TOBB Yusuf Cengiz Kız Ortaöğretim Yurdumuzun kız öğrencilerimize geçici olarak tahsisi sağlanmış, 110 öğrencimizin bu yurda yerleştirilmiştir. İlimizdeki bir STK'ya ait olan ve atıl vaziyette bulunan yurt binası, kız öğrencilerimizin yurt ihtiyacını gidermek üzere Valiliğimizin koordinasyonunda tamamen yerel imkanlarla faaliyete geçirilmiş, 150'ye yakın öğrencimiz bu yurda yerleştirilmiştir. Herhangi bir KYK yurduna yerleşemeyen tüm öğrencilerimiz KYK yurtlarına misafir statüsüyle kabul edilmiş, ayrıca ilimizdeki kamu kurumlarına ait olan misafirhanelerin büyük bir kısmı öğrencilerimizin konaklaması için ayrılmıştır. Valiliğimizin geçen hafta almış olduğu karar neticesinde Pertek ilçemizde bulunan İl Özel İdaremize ait misafirhane, erkek öğrenci yurdu olarak tahsis edilerek 400 öğrencimizin hizmetine 3 gün (Cumartesi) içerisinde açılacaktır. Binada hazırlık çalışmalarımız bitmek üzeredir. Öğrencilerimizin üniversite ile misafirhane arasındaki ulaşımları servisler aracılığı ile yapılacak olup yurt ve servisler cüzi bir ücret karşılığı hizmet verecektir."


Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi

Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi

Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi

Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi

Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi

Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi

Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tunceli Valiliği, 660 öğrenciyi yurt ve misafirhanelere yerleştirdi - Haberler
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