Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Tunceli Valiliği, Nazımiye kırsalında eylem hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

23.08.2019 18:20
Tunceli Valiliği:

Tunceli Valiliği, Nazımiye kırsalında eylem hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Nazımiye kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Kaynak: İHA
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