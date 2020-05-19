Tunceli tek yürek oldu, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu
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Tunceli tek yürek oldu, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

Tunceli'de Vali Tuncay Sonel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu kentin sokaklarına taşıyarak vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Tunceli tek yürek oldu, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu
19.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:59

Tunceli'de Vali Tuncay Sonel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu kentin sokaklarına taşıyarak vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Tunceli'de korona virüs tedbirleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, üstü açık tur otobüsüyle marş ve şarkılar eşliğinde şehir turu atılarak kutlandı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde sokaklarda bulunan ve balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu. Vali Tuncay Sonel ise üstü açık tur otobüsüyle sokakları gezerek vatandaşların İstiklal Marşı coşkusuna ortak oldu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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