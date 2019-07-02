TUNCELİ Sudaki ördeği insan sandı, boğulma ihbarında bulundu

Sudaki ördeği insan sandı, boğulma ihbarında bulundu

Tunceli'de '155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kişi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde birinin boğulduğu ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler, suda kimseye rastlamayınca ifadeye çağrılan ihbarı yapan kişi, polise, baraj gölü içerisinde uzaktan gördüğü ördeği insana benzettiği için ihbarda bulunduğu söyledi.

Olay, öğle saatlerinde, Kanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. '155 Polis İhbar Hattı'nı arayan kişi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde birinin boğulduğu söyledi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve sağlık görevlileri ve 15 Haziran günü Munzur Nehri'ne düşen Engin Eroğlu'nun arama çalışmalarına katılan İstanbul ve Ankara'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İhbarın yapıldığı bölgede bir süre arama çalışması yapan ekipler, herhangi bir bulguya ulaşamadı. Bunun üzerine ihbarı yapan kişi, polis merkezine çağrıldı. İhbarcı, polise verdiği ifadede Uzunçayır Baraj Gölü'nde uzaktan gördüğü ördeği insana benzettiği için ihbarda bulunduğunu kaydetti. İhbarcı, polise verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ENGİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, 15 Haziran günü Munzur Nehri'ne düşen Engin Eroğlu'nun arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Arama çalışmalarının 18'inci gününde, Tunceli Valisi Tuncay Sonel bölgeye gelip, incelemelerde bulundu. AFAD'a ait teknede arama çalışmalarına katılan Vali Sonel, Engin Eroğlu'nun bulunması için Munzur Nehri'nin tamamen aramadan geçirildiği söyledi. Vali Sonel, Engin kardeşimizin Munzur Nehri'ne düştüğü 15 Haziran gününden itibaren devletimiz bütün birimleriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD, jandarma ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda arama kurtarma ekipleri bölgede aralıksız arama çalışmalarını sürdürüyor. Munzur Nehri tamamen aramadan geçirildi. Şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı. Ekipler, Munzur Nehri'nin Uzunçayır Baraj Gölü ile birleştiği noktada arama çalışmalarına başladılar. Umarız ve dileriz ki, Engin kardeşimize tez zamanda ulaşır ve ailesini bir nebze de olsa teselli ederiz dedi.

Kaynak: DHA