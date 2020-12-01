Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
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Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü

01.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:53

- Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekildi, kentte sokaklar boş kaldı.

- Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü

TUNCELİ - Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekildi, kentte sokaklar boş kaldı.

30 Kasım günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle saat 21: 00'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.Bugün başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tuncelili vatandaşlar, saat 21: 00 olmadan evlerine çekilirken, şehrin en işler cadde ve sokakları boş kaldı.

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Güvenlik güçlerinin denetim yaptığı kentte sokaklar boş kalınca şehir sessizliğe büründü.

Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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