Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü

- Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü

TUNCELİ - Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekildi, kentte sokaklar boş kaldı.

30 Kasım günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle saat 21: 00'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.Bugün başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tuncelili vatandaşlar, saat 21: 00 olmadan evlerine çekilirken, şehrin en işler cadde ve sokakları boş kaldı.

Güvenlik güçlerinin denetim yaptığı kentte sokaklar boş kalınca şehir sessizliğe büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ