Tunceli semaları paraşütlerle renkleniyor
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Tunceli semaları paraşütlerle renkleniyor

Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Tunceli, yamaç paraşütü etkinlikleriyle turizm atağına hazırlanıyor.

Tunceli semaları paraşütlerle renkleniyor
06.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:17

Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Tunceli, yamaç paraşütü etkinlikleriyle turizm atağına hazırlanıyor.

Tarihi eserleri, akarsuları, gölleri, mistik dokusu ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip kent, her mevsim ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor.

Son yıllarda, Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ve en son olarak da 20 ülkeden sporcuların katılımıyla Rafting R4 Dünya Şampiyonasına başarıyla ev sahipliği yapan kent, doğa, hava ve sporları organizasyonu düzenlemek için kurulan Munzur Adrenalin Doğa ve Hava Sporları Kulübü (MADOSK), yamaç paraşütünü vatandaşlara sevdirmek çalışmalarına başladı.

Kentte 2019 yılında ilk defa düzenlenen yamaç paraşütü eğitimini başarıyla organize eden MADOSK, bu yılda artan talep üzerine kurs açtı.

Trabzon'dan kente gelen yamaç paraşütü eğitmeni Levent Günher, Köklüce köyünde 1200 rakımdaki tepeden deneme uçuşları gerçekleştirdi. Eğitimlerine bir hafta sonra başlayacak kursiyerler, onarlı gruplar halinde bu sporun inceliklerini öğrendikten sonra Tunceli'nin semalarını paraşütlerle renklendirecek.

Günher, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Tuncay Sonel'in kente yaptırdığı yamaç paraşütü pistiyle önemli bir tesis kazandırdığını belirtti. Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra doğa, su ve hava sporları için önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Günher, şöyle konuştu:

"Tunceli gerçekten Türkiye'de değil dünyadaki sayılı yerlerde olabilecek düzeyde doğal güzellikleri var. İnsanların keşfetmediği pek çok yer var ülkemizde ama Tunceli gerçekten çok ayrı bir yer. Ben Türkiye'de 6 il hariç her yeri gezdim ve birçoğunda yamaç paraşütü uçuşları yaptım ama Tunceli gerçekten kendine has özellikleri olan bir yer. Yamaç paraşütü uzun mesafe yarışlarının ilerleyen zamanlarda burada yapılabileceğini ben size garanti edebilirim. Çünkü insanlar halen burayı bilmiyor."

Tunceli'yi hava sporlarında güzel bir geleceğin beklediğini belirten Günher, "Gerçekten Tunceli, öve öve bitirilemeyecek bir yer. İnsanların kafasında olanın dışında gerçekten burada çok farklı şeyler var. Güvenlikle ilgili bir problem kesinlikle yok." dedi.

Tunceli'yi görmek ve yamaç paraşütü etkinliği yapmak için kente gelen Fatih Altın ise Tunceli'ye ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını anlattı.

Kaynak: AA

Manşet

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