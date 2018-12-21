Tunceli Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı

Tunceli Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı

Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı.

Tunceli Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı

Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı.

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TUNCELİ,(DHA)

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(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA
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