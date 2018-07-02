Tunceli Sarımsağını Koparana 48 Bin Lira Ceza Kesilecek

Tunceli sarımsağını tohum dökmeden toplayan ve satanlara, Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 48 bin 600 lira para cezası kesilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, Tunceli sarımsağının (Alium Tuncelianum) Munzur Dağları ile Ovacık, Hozat, Pertek ve Pülümür ilçelerinde ortalama bin 100 ila 2 bin rakımda doğal ortamda yetiştiğini, son yıllarda vatandaşlar tarafından tarlada yapılan deneme ekimlerinin de başarıyla sonuçlandığını söyledi.

"DİĞER SARIMSAKLARDAN AYIRAN ÖZELLİĞİ TEK DİŞLİ OLMASI"

Tunceli sarımsağını diğer sarımsaktan ayıran en önemli özelliğinin tek dişli oluşu ve yumurta kadar büyüyebildiğini anlatan Gürsönmez, Tunceli sarımsağının aynı zamanda kokusunun az olması ve güçlü aromasıyla nadir bulunan endemik bir tür olduğunu belirtti.

"48 BİN 600 LİRA CEZASI VAR"

Tunceli sarımsağının endemik bir bitki olduğunu vurgulayan Gürsönmez, "Tunceli sarımsağını doğadan kontrolsüzce söken veya satışa yönelik toplayanlara Çevre Kanununun 20. maddesinin K bendine göre 48 bin 600 lira para cezası uygulanacaktır." dedi.