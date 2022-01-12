Tunceli Pülümür'de eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli Pülümür'de eğitime kar engeli

Tunceli Pülümür'de eğitime kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Perşembe günü ilçede eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Kentte engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. - TUNCELİ

Bıçakla şaka yapan genç, arkadaşını kalbinden bıçakladı

Bıçakla şaka yapan genç, arkadaşını kalbinden bıçakladı

 19 yaşındaki genç, 'Ehliyet alamadın' kavgasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti

19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" kavgasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title