Tunceli polisi "Narko Rehber" ile bilgilendirdi
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Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Güncel

Tunceli polisi "Narko Rehber" ile bilgilendirdi

Tunceli polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Narko Rehber" standı ile bilgilendirme çalışması yaptı.

09.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:08
Tunceli polisi

Tunceli polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Narko Rehber" standı ile bilgilendirme çalışması yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının yanı sıra kentin yoğun olan noktalarında kurdukları "Narko Rehber" standı açarak vatandaşları bilgilendirdi.Vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatan broşürler de dağıtan polis, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi hakkında da bilgilendirme yaptı.


Ayrıca, "Narko Rehber" uygulamasının belirli periyotlarla devam ederek vatandaşların bilgilendirmelerinin süreceği belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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