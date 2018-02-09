Tunceli Pertek'te 150 Kişinin İstihdam Edileceği Tekstil Fabrikası Açıldı

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde 150 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası, Vali Tuncay Sonel'in katıldığı törenle hizmete girdi.

İstanbul'da faaliyet yürüten bir tekstil firması, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle Pertek'te kurduğu ve 150 kişinin çalışacağı tekstil fabrikası törenle hizmete açıldı. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Pertek Kaymakamı Arif Gül ve Belediye Başkanı Recai Vural ile firma yetkililerin katılımıyla açılan fabrikada 150 kişi istihdam edilecek.

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Vali Sonel, bu yıl Tunceli'de 2 milyar TL'lik bir yatırımın yapılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizim Tunceli için yapacağımız en önemli işlerden birisi de istihdam sorununu çözmek yeni iş alanları yaratmaktır. Tunceli'de birçok yerde tekstil fabrikası açtık. Tunceli merkez ve Pertek, Hozat, Çemişgezek ile Mazgirt ilçelerinde de tekstil fabrikaları açacağız. Türkiye'nin önemli tekstil firmalarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda bilinen dünya çapında markaları tanınan firmalara Tunceli'de üretim yapacağız. Tunceli'de üretimi yapılacak olan tekstil ürünleri hem iç piyasada satılacak hem de yurt dışına ihraç edilecekler. İlk aşamada Tunceli merkezde kurulan iki tekstil fabrikası ve Pertek'te bugün açılışını yaptığımız. Bugüne kadar kurduğumuz tekstil fabrikasında 567 vatandaşımız çalışıyor. Yılsonu itibariyle de Tunceli'de açılacak yeni fabrikalar ile çalışan kişi sayısı 2 bin 500 olacak."

'AMACIMIZ TUNCELİ'Yİ TAMAMEN HUZURA KAVUŞTURMAK VE TERÖRÜ ORTADAN KALDIRMAK'

Vali Sonel, Tunceli'de turizmin canlanması için de çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Bizim bir başka hedefimiz ise Tunceli, turizm alanında Türkiye'de önemli bir yere getirme. Tunceli'de turizm potansiyeli çok yüksek, inanılmaz güzel bir doğası var.Tunceli'yi turizme açacağız. Terörle mücadelede önemli bir aşama kaydettik. Teröre ilimizde büyük darbeler vurduk ve huzur güven ortamı büyük ölçüde sağlanmış durumda. Mehmetçik gece gündüz demeden vatandaşımızın huzur ve güvenliği için operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor. Amacımız Tunceli'yi tamamen huzura kavuşturmak ve terörü ortadan kaldırmak" dedi.

HENDEK OPERASYONUNDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI

Vali Sonel ve beraberindekiler, daha sonra Tunceli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Pertek ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında hendek operasyonu sırasında şehit olan polis memuru İsrafil Kargı adına kurulan kütüphanenin açılışına katıldı. Kütüphanenin açılışında konuşan şehit polis memuru İsrafil Kargı'nın babası Hüseyin Kargı, "Biz bu vatan için evlat büyüttük vatan uğruna şehit olacak yeni evlatlar da büyüteceğiz. Oğlumun adının bu kütüphaneye verilmesi bizleri mutlu etti, hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kütüphane açılışının ardından Vali Sonel ve beraberindekiler, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet edip, bir kız öğrenci ile kütüphanede satranç oynadı.

- Tunceli