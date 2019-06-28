Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolu inşaatında sona doğru

Tunceli-Elazığ arasındaki ulaşım süresini 40 dakika azaltacak ve yapımında sona yaklaşılan Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunun 2 ayda tamamlanacağı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yapımına 2014'te başlanan ve 150 milyon liraya mal olacak Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunun son 4 kilometrelik kesimininde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sonel, tamamlandığında Elazığ-Tunceli arasındaki ulaşım mesafesini 40 dakika azaltacak ve inşaatında sona yaklaşılan yolda çalışan işçilerle sohbet edip karpuz ikram etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Yolun tamamlanmasıyla Tunceli-Pertek ilçesi bağlantılı Elazığ kara yolunda yolculuk yapacak vatandaşlarımız 1 saat 30 dakikalık yolu 50 dakikada katedebilecek. Son 4 kilometresinde yapım çalışmaları devam eden kara yolunu 2 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Pertek feribot noktası ile ilçe merkezi arasındaki bağlantılı yolu da inşallah 3 haftada bitecek. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA