Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

02.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:28
Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli-Ovacık kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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