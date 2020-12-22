- Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

- Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, doğa beyaza büründü.

- Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, doğa beyaza büründü.

Tunceli'nin yüksem kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kent merkezi hariç ilçeler ve yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Tunceli ile bağlantısı bulan Elazığ ve Erzincan karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, yollarda karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri de kardan kapanan bazı köylerin yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ