Tunceli'nin yeni valisi Özkan, göreve başladı Tunceli'nin yeni valisi Özkan, göreve başladı Son valiler kararnamesiyle Tunceli Valiliğine atanan Vali Ali Özkan görevine başladı.

Tunceli'nin yeni valisi Özkan, göreve başladı

TUNCELİ - Son valiler kararnamesiyle Tunceli Valiliğine atanan Vali Ali Özkan görevine başladı.

Tunceli'nin yeni Valisi Vali Mehmet Ali Özkan bugün kente gelerek görevine başladı.Kapsamlı bir karşılama töreni istemeyen Vali Özkan'ı 4. Komando Tugay Komutan Vekilli Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Vali yardımcısı Akın Zor, Selçuk Yosunkaya, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İlçe kaymakamları tarafından karşılandı. Makam odasında göreve başlama imzasını atan Vali Özkan, daha sonra basın mensuplarıyla ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

Orduya Atanan Vali Tuncay Sonel'e yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Vali Mehmet Ali Özkan "Tabi Tunceli gibi özellikli Tunceli gibi önemli bir ile vali olarak atanmış olmanın verdiği onur ve omuzlarıma yüklediği yükün ağırlığıyla inşallah bu görevin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi bizler buraya gelirken sizlerde kıymetli bir valimizi abimizi uğurladınız. Onlarda Ordu'da görev alacaklar oradaki görevinde kendisine başarılar diliyorum. Bu güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tunceli'ye hizmet etmekten onur duyduğunu belirten Özkan "Az öncede ifade ettim omuzlarımızdaki yük ve sorumluluk oldukça ağır buradan hareketle rabbimden isteğim bizi Tunceli'ye bize görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu' ya ve tüm dostlarımız karşı mahcup etmesin. Her zaman ilk görev aldığım yerde samimiyetle söylediğim bir cümle var. Rabbim yüce Türk milletinin zerre kadar vaktini boşa harcamayı bize nasip etmesin"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA